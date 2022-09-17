Помер кінорежисер Ігор Масленников, творець радянського «Шерлока Холмса» та «Зимової вишні»

У суботу, 17 вересня, помер відомий радянський режисер, сценарист та продюсер Ігор Масленников (на фото у центрі). Йому було 90 років. Про смерть Масленникова повідомила Спілка кінематографістів Росії. Цю інформацію підтвердила донька режисера. Причина смерті поки що не повідомляється. Похорон режисера відбудеться у Санкт-Петербурзі.

Ігор Масленников народився 26 жовтня 1931 року у Нижньому Новгороді. Навчався у Ленінграді (нині Санкт-Петербург).

Найбільшу популярність Масленникову принесла серія фільмів про Шерлока Холмса і доктора Ватсона. Головні ролі у них виконали Василь Ліванов та Віталій Соломін.

Також Масленников зняв фільми «Зимова вишня», «Гонщики», «Ярославна, королева Франції». Останнім часом режисер працював над картиною «Зимова вишня 4». Наразі подальша доля цього проекту під питанням.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть культового французького режисера Жан-Люка Годара.

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