«Скільки ще потрібно знайти братських могил, щоб увесь світ прокинувся?»: зірка «МастерШефа» емоційно відреагувала на трагедію Ізюма

Відомий ресторатор, суддя проєкту «МайстерШеф» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, який повернувся в Україну після початку повномасштабної війни, емоційно відреагував в Instagram на повідомлення про звірства росіян на Харківщині.

«Ізюм. Просто немає слів. росія — країна террорист. Скільки сімей не дожили до визволення, скільки душ закатовано в холодних підвалах, з вологими підлогами. Я бачив поховання Бучі своїми очима. Я бачив цей жах тут, під Києвом, під столицею. Що ці тварини могли зробити за пів року там? А за 8 років. Скільки ще потрібно знайти братських могил, скільки ще треба відео з каструваннями, з пострілами у голову, тортурами й знущаннями, скільки фото дитячих зґвалтованих тіл, закатованих сімей, прибитих до стіни собачих лап, вирізаних свастик на тілі, відрубаних кінцівок на огорожах, щоб весь світ ПРОКИНУВСЯ? Прокинувся і став на наш бік проти цього зла?..» — пише він.

Як писали «ФАКТИ», Харківська область на сьогоднішній день майже повністю звільнена від рашистів. Жителі Харківщини пережили жах війни, розв'язаної російською федерацією проти України. Окупанти катували та вбивали мирних жителів. В Ізюмі виявлено поховання 445 громадян нашої країни. У декого відрізані вуха. На тілах сліди тортур. Це поховання виявлено поряд із міським цвинтарем. Там же рашисти влаштували вогневі позиції. Нелюди розстрілювали пам'ятники на цвинтарі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про докази злочинів росіян у звільненому Ізюмі, він також підтвердив, що ООН направляє на Харківщину свою місію.

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