«На першому допиті хвилин 40 били струмом. Деяким паяльником випалювали на тілі хрести»: СБУ оприлюднила відео про звірства рашистів у Куп'янську

На Харківщині, де лише у звільненому Ізюмі знайшли тіла близько 500 вбитих та закатованих українців, загарбники піддавали страшним катуванням місцевих мешканців.

Про те, що коїли росіяни, розповів СБУ мешканець Куп'янська.

«З цієї кімнати завжди було багато криків», — згадує чоловік, якого захопили окупанти, та показує приміщення, де загарбники знущалися над людьми. За його словами, на допитах співробітники фсб «вибивали» із місцевих мешканів імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. Людям погорожували стратою на мінному полі та розправою над родинами.

«Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом, стріляли в мене чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю — я в мішку був… Били битами чи залізними трубами», — розповідає він та додає, що декому нелюди випалювали на тілі хрести паяльниками.

Українців утримували в жахливих умовах. Так, у камері, розрахованій на двох осіб, знаходилося в чотири рази більше людей.

«Такі дії російсько-окупаційних військ підпадають під ознаки катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Про це чітко вказано у Конвенції ООН проти катувань 1984 року, учасником якої, до речі, є і російська федерація», — зазначили в СБУ та додали, що наразі робиться усе можливе, щоб ідентифікувати кожного, хто причетний до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення України.

Ексклюзивний матеріал «У спортзалі поряд із дітьми рашисти облаштували склад боєприпасів, щоб ЗСУ не могли стріляти у відповідь»: страшна правда з українського Куп’янська" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

237

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram