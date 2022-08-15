Рада продовжила податкову амністію і збільшила витрати на оборону: що це дасть українцям

В Україні продовжено термін проведення податкової амністії до 1 березня 2023 року. Верховна Рада підтримала відповідну поправку у законопроєкт № 7506−1.

Про це повідомив перший заступник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

«Рада продовжила амністію капіталів до 1 березня 2023 року. Відповідну поправку підтримано у законі № 7506−1, який прийнятий в цілому», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, податкова амністія стартувала 1 вересня 2021 року. Громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію з зазначенням належних їм активів, з яких не було сплачено податки та збори. При цьому у добровільній декларації не потрібно буде вказувати джерела походження цих активів.

Крім продовження податкової амністії, 15 серпня було ухвалено ще одне важливе рішення. Рада погодила зміни до держбюджету на 2022 рік, повідомив нардеп від фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

Держава перерахує понад 270 млрд гривень на потреби сектору безпеки та оборони, з них:

- Міністерство оборони отримає 241 млрд гривень, з яких на оплату праці — 145,3 млрд;

- Головне управління розвідки — 2,2 млрд гривень;

- Служба безпеки України — 2,4 млрд гривень;

- Управління держохорони — 197 млн гривень;

- Служба зовнішньої розвідки — 139 млн гривень;

- Держспецзв'язок — 425 млн гривень.

Міністерство економіки отримає 10,3 млн гривень для підготовки галузей національної економіки для мобілізації. Також збільшать резервний фонд Мінфіну на 715,7 млн гривень.

Таким чином, загальні видатки бюджету збільшилися у порівнянні з довоєнними планами на 1,3 трлн гривень до 2,6 трлн гривень.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів заявив, що уряд поки не може визначитися, чи планувати індексацію соціальних стандартів на 2023 рік, враховуючи прогноз високої інфляції цього та наступного року. Але щодо індексації пенсій, за словами міністра, буде знайдено «мудре рішення».

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