Боржникам з комуналки теж дадуть: Кабмін розширив перелік претендентів на житлову субсидію

В Україні розширили коло осіб, які мають право на житлової субсидії. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

«З урахуванням економічного та воєнного стану в Україні, тепер також передбачено надання права на отримання житлової субсидії особам, які: мають у власності декілька житлових приміщень/будинків, право власності на які набуто шляхом успадкування; належать до складу домогосподарства і перебувають за кордоном у період дії воєнного стану; мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилась в період дії воєнного стану», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу Верховної Ради.

В Міністерстві соціальної політики повідомили, що функції призначення, нарахування і виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг від органів соціального захисту населення передали до органів Пенсійного фонду України, які працюють за екстериторіальним принципом.

В умовах воєнного стану екстериторіальний принцип надання цих видів соціальної підтримки дозволить, зокрема, забезпечити право людей на допомогу від держави за будь-яких обставин, що є важливим в умовах воєнного часу, коли частина людей вимушено змінили своє місце проживання.

Також пропонується не враховувати до середньомісячного сукупного доходу громадянам при розрахунку житлової субсидії: допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам; компенсацію для покриття понесених витрат, пов’язаних з розміщенням в своєму житловому приміщенні внутрішньо переміщених осіб за програмою «Прихисток».

Крім того, пропонується переглянути критерії надання житлових субсидій особам, яким надається допомога по частковому безробіттю, а також людям, які втратили роботу в період воєнного стану, передбачивши можливість призначення субсидії з урахуванням фактично отриманих доходів у розмірі допомоги по безробіттю.

Як писали «ФАКТИ», раніше, у Мінсоцполітики розповіли, як отримати субсидію, якщо є борги щодо оплати ЖКГ.

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