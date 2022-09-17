«Невдахи, які воюють із дітьми»: у Зеленського відреагували на загибель 11-річної дівчинки внаслідок обстрілу Чугуєва

Окупанти знов завдали ракетних ударів по Харківщині — під обстрілом опинилося місто Чугуєв, де є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції.

За словами, очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у лікарню доставили 11-річну дівчинку, яка постраждала внаслідок обстрілів рашистів. Але невдовзі дитина померла.

«Від російського терору загинула безневинна дитина. На жаль, 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла. Ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення, стан постраждалої середній», — повідомив Синєгубов.

«Слабкі невдахи, які воюють з дітьми. Російська нація ганебна, бо саме вона відповідальна за тих, хто здійснює боягузливі злочини. За тих, хто перекреслив майбутнє цілих поколінь росіян, які будуть розплачуватися за все це через власні комплекси і неадекватність», — прокоментував обстріли очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Фото зі сторінки Олега Синєгубова у соцмережах

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