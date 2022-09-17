Пиво перемогло: у Баварії стартував Октоберфест після дворічної перерви через пандемію

У суботу, 17 вересня, у Мюнхені стартував 187-й Октоберфест. Легендарне свято пива проводиться вперше після дворічної перерви, яка була викликана пандемією коронавірусу. Наразі від відвідувачів фестивалю вже ніхто не вимагає дотримуватися жодних обмежень. Організатори Октоберфесту лише закликають бути обережними і виявляти розсудливість.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, перший день свята дещо розчарував. По-перше, погода у столиці Баварії видалася не найвдалішою для народних гулянь. У Мюнхені холодно, дощить.

По-друге, відвідувачі одразу відчули на собі, що ціна на пиво підвищилася. Два роки тому кухоль пива на Октоберфесті коштував 12 євро 60 центів. Тепер за нього доводиться сплачувати 13 євро 18 центів. Подорожчання становило майже 16%.

Втім, організатори Октоберфесту вірять, що відвідувачів це не злякає. Свято триватиме до 3 жовтня. Раніше за час «найзначнішого народного свята у світі», як назвав Октоберфест голова уряду Баварії Маркус Зедер, туристи залишали у Мюнхені не менше мільярда євро!

Маркус Зедер із учасниками Октоберфесту

Гості витрачали кошти не лише на пиво та сосиски з ковбасками, а й на готелі, сувеніри, громадський транспорт. Баварцям хотілося б, щоби така тенденція збереглася.

Раніше «ФАКТИ» докладно розповідали про те, як у червні британці відзначили Платиновий ювілей королеви Єлизавети ІІ.

Фото з облікового запису Маркуса Зедера в Twitter

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