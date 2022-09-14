Ворог обстріляв Миколаївську та Дніпропетровську області: пошкоджено житлові будинки, газопроводи та лінії електропередач

В ніч на 14 вересня російські окупанти знову завдали масованого удару по Миколаєву. Внаслідок атаки ворога пошкоджено житлові будинки, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.



«Сьогодні після 01:00 Миколаїв масово обстріляли. Пошкодження отримали, зокрема житлові будинки», — написав міський голова.

Він повідомив, що зараз на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. Деякі вулиці розчищають проїзд для громадського транспорту.



Нічний обстріл зазнала і Дніпропетровська область. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, російські фашисти протягом ночі тричі атакували Нікопольський район.





«Ворог бив по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Випустив 75 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих», — розповів чиновник.



За словами Резніченка, Нікополь окупанти атакували двічі. У місті пошкоджено до 20 будинків, кілька газопроводів, лінії електропередач.



«Без світла залишилося майже 3 000 сімей. Частину вже підключили. Енергетики продовжують лагодити мережі», — уточнив глава ОВА.



Також Резніченко додав, що у Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які залишилися без води через ворожі обстріли напередодні ввечері, тривають відновлювальні роботи.



В решті районів ніч пройшла без обстрілів й на цю хвилину спокійно.



За даними українського Генштабу, тривають обстріли позицій ЗСУ вздовж лінії зіткнення. Ворог проводить перегрупування своїх військ у окремих напрямах. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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