У ще одному селі під Ізюмом вивісили український прапор (відео)

Незважаючи на триваючі обстріли території Харківської області з боку росії, в регіон повертається українська влада. Так, у селі Підвисоке Ізюмського району Харківської області державний прапор вивісили у суботу, 18 вересня.

Відео з'явилося у Telegram Борівської ОТГ, до складу якої входить населений пункт.

Підвисоке розташоване в Ізюмському районі і до війни в ньому проживала понад тисячу людей.

Нагадаємо, сам Ізюм повернувся під контроль України кілька днів тому. З початку вересня у Харківській області звільнено близько 40 населених пунктів, включаючи Балаклію, Куп'янськ та Ізюм. 11 вересня прапор України з'явився над Вовчанськом, що знаходиться за три кілометри від кордону з рф.

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