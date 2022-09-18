«До Нового року»: військовий експерт здивував сміливим прогнозом про терміни виходу ЗСУ на кордони 1991 року

Завдяки вмілим діям українських військових, ЗСУ зможуть вийти на всесвітньо визнані державні кордони країни до Нового року.

Таким прогнозом в етері телемарафону поділився військовий експерт Роман Світан.

«По всій довжині фронту, а це понад тисячу кілометрів, українські війська проводять контрнаступальні дії, а також готуються до проривів та звільнення певних територій. Таким чином, знищення російського угруповання на Правобережжі відбудеться протягом місяця-півтора, а звільнення Херсона — максимум через два місяці. У такі ж терміни можуть статися каскадні розриви фронту та обвалення Запорізького фронту. Російські війська не витримають того валу вогневої могутності, яка на них впаде», — вважає експерт.

При цьому він зазначив, що можливий вихід на Донецький фронт, а далі, залежно від поставлених завдань, — наступ на Мелітополь чи Маріуполь, або в обидві сторони.

«Дуже перспективний і Луганський фронт. Після виконання з деокупації та зачистки, повного переходу Харківської області під юрисдикцію України, війська України, що звільнилися, працюватимуть на Луганському напрямі. Тут також буде каскадне обвалення», — пояснив Світан.

За його словами, залежно від сил, засобів та поставлених завдань, до Нового року ЗСУ зможуть вийти на кордони 1991 року.

Нагадаємо, астрологиня Анна Єфремова, яка склала прогноз для України та росії на 2023 рік, стверджує, що росія програє у війні, а Україна навпаки зміцніє. За її прогнозом, контрнаступ — це лише початок, він нарощуватиме свою міць та розростатиметься на всі боки.

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