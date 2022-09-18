«Божевільний старий» не відступить: астролог розповіла, як закінчиться війна в 2023 році

Астролог Ганна Єфремова, яка розповіла, чим гарний період перебування Меркурія у знаку Діви, склала прогноз для України та росії на 2023 рік.

За її словами, росія програє у війні, а Україна навпаки зміцніє.

«росія зіткнеться з жахливими наслідками своїх злодіянь. Шанс зупинити їх збережеться буквально пару місяців. Але я розумію, що божевільний старий (очевидно, це владимир путін) не відступить. А народ надто одурманений ідеєю нічим не підкріпленої на сьогодні величі. Але моя справа показати, чим усе закінчиться. росія програє цю війну», — написала Єфремова у своєму Telegram-каналі.

Також астролог додала, що якщо ніхто не почує застереження і не скаже «стоп», то починаючи з 2023 року росія почне відчувати те, про що навіть подумати не могла за останні 100 років.

«Україна вистоить, і Україна в 2023 зміцніє. Контрнаступ — це лише початок, він нарощуватиме свою міць і розростатиметься на всі боки», — впевнена астролог.

Нагадаємо, що колега Ганни Ольга Медвецька заявила, що на початку вересня ситуація на фронті буде «гарячою». Однак гостра фаза війни триватиме близько місяця, а кульмінація настане у жовтні.

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