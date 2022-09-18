Детективи НАБУ провели обшук у відомого українського бізнесмена Ігоря Коломойського, вилучивши у нього документи та гаджет.

Також було завантажено вміст гаджета, пише видання ZN.UA з посиланням на свідків слідчих дій та співрозмовників у НАБУ.

За даними ZN.UA, обшук стосувався справи про заволодіння майном та коштами компанії «Укрнафта» на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року.

За словами свідків, представники слідства прийшли до олігарха о 5:00 за місцем його проживання на курорті Буковель.

Джерела ZN.UA у НАБУ факт обшуку підтвердили.

Водночас сам Коломойський на запитання УП, чи правда, що НАБУ провели у нього обшуки, відповів: «Не чув» .



За інформацією ZN.UA, Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалась. Але він є співвласником «Укрнафти», де днями прокурорами САП та детективами НАБУ було оголошено підозри щодо фінансових махінацій:

колишньому голові правління «Укрнафти»,

колишньому заступнику керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафти та газопереробки «Укрнафти»,

колишньому керівнику відділу контролю за обліком та постачанням нафти та нафтопродуктів ПАТ «Укрнафти»,

колишнім директорам п'яти комерційних підприємств (одного із них затримали).

Справу відкрили за статтею про «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах».

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП оголосили у розшук іншого небідного українця — екс-нардепа Андрія Деркача, якого вважають завербованим російською розвідкою.

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