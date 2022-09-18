НАБУ провело обшук у Ігоря Коломойського, — джерела
Детективи НАБУ провели обшук у відомого українського бізнесмена Ігоря Коломойського, вилучивши у нього документи та гаджет.
Також було завантажено вміст гаджета, пише видання ZN.UA з посиланням на свідків слідчих дій та співрозмовників у НАБУ.
За даними ZN.UA, обшук стосувався справи про заволодіння майном та коштами компанії «Укрнафта» на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року.
За словами свідків, представники слідства прийшли до олігарха о 5:00 за місцем його проживання на курорті Буковель.
Джерела ZN.UA у НАБУ факт обшуку підтвердили.
Водночас сам Коломойський на запитання УП, чи правда, що НАБУ провели у нього обшуки, відповів: «Не чув» .
За інформацією ZN.UA, Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалась. Але він є співвласником «Укрнафти», де днями прокурорами САП та детективами НАБУ було оголошено підозри щодо фінансових махінацій:
- колишньому голові правління «Укрнафти»,
- колишньому заступнику керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафти та газопереробки «Укрнафти»,
- колишньому керівнику відділу контролю за обліком та постачанням нафти та нафтопродуктів ПАТ «Укрнафти»,
- колишнім директорам п'яти комерційних підприємств (одного із них затримали).
Справу відкрили за статтею про «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах».
Нагадаємо, раніше НАБУ та САП оголосили у розшук іншого небідного українця — екс-нардепа Андрія Деркача, якого вважають завербованим російською розвідкою.1077
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