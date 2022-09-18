У чемпіонаті Болгарії забили дуже дивний гол (відео)

У поєдинку 11-го туру чемпіонату Болгарії з футболу між софійською «Славією» та «Берое» (2:0) напередодні забито дуже дивний гол.

На першій компенсованій до стартової 45-хвилинки хвилині півзахисник господарів поля Еміл Стоєв віддав, здавалося, пересічний пас на лінію воротарського майданчика. Але голкіпер і захисник «Берое», поклавшись один на одного, не торкнулися м'яча, який спокійно закотився під дальню штангу.

Додамо, що успіх (другий м'яч столичний клуб забив на 69-й хвилині) дозволив «Славії» з 18 очками піднятися на шосте місце у турнірній таблиці. «Берое», на посаді якого невдало дебютував головний тренер Ніколай Кіров, з 11 пунктами посідає 10-те місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у чемпіонаті Канади футболіст не забив гол з лінії чужих воріт.

Фото ФК «Славія»

192

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram