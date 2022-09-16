Власник приватної військової компанії «Вагнера» та наближений до Кремля бізнесмен Євген Пригожин завербував на війну проти України вже понад 10 тисяч ув'язнених, серед яких є навіть маніяк-канібал. Про це розповіла правозахисниця та керівниця Фонду «Русь сидяча» Ольга Романова.

Також Ольга Романова зазначила, що у ПВК вербують ув'язнених лише з деяких російських регіонів. Найпівнічніша частина — Комі, Сиктивкар, найпівденніша — Адигея, найсхідніша — Татарстан, найзахідніша — Псковська та Смоленська області. Вони чомусь не йдуть на схід від Татарстану. Деякі з засуджених справді погоджуються воювати заради того, щоб якнайшвидше вибратися з в'язниці.

«Беруть усі статті, але віддають перевагу вбивцям та тим, хто займався розбоєм й грабіжництвом. Також добре приймають тих, хто потрапив до в'язниці за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Наразі почали приймати людей, засуджених за зґвалтування, але їх до окремого загону. Ми знаємо дві історії з Саратовських зон, із жахливих абсолютно зон, там одна дуже спеціальна. Звідти взяли маніяка, у якого, так би мовити, у портфоліо канібалізм. Він також поїхав на війну», — зазначила правозахисниця.

До речі, алкоголізм серед російських чиновників зашкалює, і це дуже непокоїть путіна, передають ЗМІ.

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