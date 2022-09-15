«Мені потрібні найборзіші»: у мережі показали, як «кухар путіна» пригожин особисто вербує кримінальників на війну з Україною (відео)

«Кухар путіна» євген пригожин уже не перший місяць «мандрує» російськими в'язницями, вербуючи карних злочинців для війни в Україні.

Як повідомляє ВВС, у мережі з'явилося відео, на якому людина, схожа на пригожина, називає себе представником ПВК Вагнера і вербує в колонії новобранців.

Чоловік, оточений великою кількістю засуджених, каже, мовляв, війна важка та «близько не схожа на всякі там чеченські» кампанії. Він також сказав, що витрати боєприпасів «приблизно у 2,5 рази більші, ніж у Сталінграді». Тим, хто погодиться йти вбивати українців, він обіцяє свободу та помилування після півроку «служби».

Є, щоправда, певне «але». «Ті, хто приїжджає і в перший день бачить „кудись я не туди потрапив“, — ми робимо позначку „дезертир“, і після цього слідує розстріл», — каже пригожин. У ПВК агітують йти чоловіків від 22 до 50 років, але якщо людина фізично міцна, то й старших.

«Нам потрібні лише штурмовики. 60% моїх хлопців — це штурмовики, і ви будете одними з них… У мене є в ПВК літаки кількох типів, є РСЗВ, є танки. Є все необхідне для того, щоб ефективно наступати», — запевняє він і додає, що вбитих «захоронюють на алеях героїв у тих містах, де вони є», а також «поруч із каплицею ПВК Вагнер у Гарячому Ключі».

Видання зазначає, що зображення на відео не надто різке, але пригожина пізнав на ньому співрозмовник ВВС, який довго працював з «кухарем путіна»: «Це його голос. Його інтонації. Його слівця та манера говорити… Я на 95 відсотків впевнений що це він і це не монтаж». Водночас, журналісти не беруться говорити про те, в якій колонії і коли було знято це відео.

Тим часом, в Інституті вивчення війни зазначають, що пригожин стає «обличчям російської СВО в Україні». Так, військові блогери рф стверджують, що «кухар путіна» вводить «сталінський» спосіб, який дозволяє кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію, що може викликати соціальну напруженість у суспільстві. Деякі стверджують, що пригожин може зайняти місце міністра оборони росії замість Сергія Шойгу.

Рашисти зазнають серйозних втрат в Україні — з 24 лютого по 15 вересня, за даними Генштабу ЗСУ, було ліквідовано 53 850 російських військових. Тим часом у військових вузах рф готуються до дострокового випуску для поповнення втрат молодшого офіцерського складу.

Фото — скріншот

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