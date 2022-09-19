В посольстві США оцінили шанси завершити війну з росією до 2023 року

Посол США в Україні Бріджит Брінк не очікує швидкого завершення війни, але запевнила, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну тривалий час. Про це вона розповіла в інтерв'ю «Українській правді».

«Ми не розраховуємо, що війна завершиться скоро. Але нас надихає те, що ми бачимо як ви на полі бою повертаєте території, значні території… Як дипломат з 25-річним досвідом, я навчилася не спекулювати з приводу майбутнього. Але я не думаю, що це буде швидка війна», — відповіла Бріджит Брінк на запитання про те, чи реально, на її думку, закінчити війну у 2023 році.

Також вона додала, що демократично обраний лідер (Зеленський) має вирішити коли почнуться переговори, як проходитимуть і що є перемогою.

«Моя робота і наша роль — підтримувати Україну у її рішенні про своє майбутнє. Мета нашої політики — суверенна, демократична і процвітаюча Україна здатна захистити себе і стримувати російську агресію. Задля цієї мети ми підтримуємо спроможність України ухвалювати рішення задля свого майбутнього», — зазначила Бріджіт Брінк.

Наостанок посол висловила захоплення від того, як Україна діє на полі бою, зокрема проводить контрнаступ, який ще не закінчився.

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