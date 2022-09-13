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Контрнаступ України лише починається, — Блінкен

13:35 13 вересня 2022
наступ

Контрнаступ України проти російської армії ще лише починається. Таке переконання висловив очільник Держдепу США Ентоні Блінкен під час пресконференції в Мехіко.

«Те, що зробили українці, було дуже методично сплановано. Передовсім, це результат надзвичайної мужності та стійкості українців. Наступ має одну чітку мету — повернути землі, які були захоплені в результаті агресії росії», — переконаний Ентоні Блінкен.

Також він зауважив, що наразі ще зарано говорити про те, куди приведе результат українського контрнаступу. А війна, ймовірно, триватиме ще якийсь час, оскільки рф має дуже значні сили та озброєння в Україні, які вона використовує для невибіркових ударів проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури.

Водночас, Блінкен підкреслив, що наступ був забезпечений значною підтримкою необхідних засобів з боку США.

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