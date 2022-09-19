Приводимо теплицю до ладу після збирання врожаю: що важливо зробити

Багато українців закінчують збирання врожаю. І перед ними постає проблема наведення ладу на городі, зокрема, у теплиці. А це великий обсяг робіт і досвідчені садівники рекомендують виділити для цих заходів цілі вихідні та по можливості залучити помічників, пише telegra.ph.

Для ретельного прибирання теплиці потрібно зробити наступні роботи:

• позбавтеся всіх рослинних залишків. І це не лише листя, а ще й коріння, насіння. Також приберіть мульчу та бур'яни. обиться це для запобігання можливості зимівлі бактерій, які можуть перебувати на рослинах та їх частинах;

• повністю вимийте теплицю (як із зовнішнього, так і з внутрішнього боку). Для наведення ладу зовні підійде звичайна вода. А ось усередині необхідно не просто змити павутину, бруд і пил, але також пройтися ганчіркою, змоченою у розчині харчової соди та води (2 ст. л/відро);

• проведіть дезінфекцію. Зазначений захід необхідний лише в тому випадку, якщо ваші культури були вражені захворюваннями або перенесли атаку комах-шкідників. Від дрібних ворогів вам допоможуть різні засоби: Фітоверм — від попелиці, Хлорпікрин — від нематоди, Актара — від білокрилки, Актофіт — від павутинного кліща, Землін — від капустянки, личинок хруща, дротяника. Щоб запобігти розвитку поширених недуг, зверніться до мідного купоросу (у пропорції 80 г/10 л води з профілактичною метою або 150 г/10 л, якщо ваші посадки раніше вже хворіли). Також вам допоможе обробка парника сірчаною шашкою;

• перекопайте ґрунт. Робіть це на багнет лопати, щоб домогтися максимальної ефективності знезараження землі;

• замініть верхній родючий шар ґрунту. Робіть це 1 раз на 3 роки, знімаючи 10 см землі;

• зробіть посів сидератів. Жито, люцерна, гірчиця допоможуть насиченню ґрунту азотом, а також його розпушуванню та дезінфекції;

• внесіть добрива. Зазначена процедура потрібна тим, хто вирощує перець, огірки, томати, баклажани. Як підживлення застосовуйте перегній у пропорції 1 відро/м2;

• зміцніть каркас парника. Підіпріть стелю цинковими дугами або Т-подібними палицями, щоб врятувати теплицю від тиску снігу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як підготувати льох до зберігання врожаю.

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