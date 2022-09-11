Як підготувати льох до зберігання врожаю: кілька простих правил

Багатьох українських садівників, які збирають урожай, турбує питання: як зберегти врожай практично без відходів упродовж зими. Для того, щоб урожай добре зберігся, потрібно добре підготувати льох до зими, пише Моя дача.

Насамперед льох слід добре почистити і просушити. Старі торішні картоплини, замуміфіковані старі моркви або буряки — все це слід вигрібти з кутів і викинути. Далі перевіряємо полиці та перегородки. Якщо якась дошка підгнила, то слід замінити її.

Далі черга дезінфекції. Найкраще побілити льох свіжогашеним вапном, а якщо його немає, то розведіть темний розчин марганцівки і обприскуйте стіни і стелю. Також дуже хороший результат дає просочення дерев'яних конструкцій льоху мідним купоросом. Розведіть його з розрахунку 100 г на літр та обробіть не тільки дерево, а й бетон.

Обов'язково перевірте, чи щільно зачиняються двері і чи не просіла вона.

Багато хто встановлює у погребі відсіки для зберігання картоплі, в яких ця картопля насипається валом. Це не зовсім добрий варіант, набагато зручніше користуватися звичайними дерев'яними ящиками на 20 кг.

По-перше, висота картопляного шару в такому ящику всього см 50, а, отже, картопля, що знаходиться знизу, не загниє; по-друге, крізь отвори вільно проходить повітря, що також перешкоджає поширенню гнилі. І, нарешті, картоплю у таких ящиках набагато зручніше перебирати та чистити проростки.

І не забудьте розкласти по льоху родентициди — засоби від мишей та щурів. Ціна їх невелика, а ефективність висока.

Також можна розкласти поверх овочів, на підлозі та полицях велику кількість колючих суцвіть будяка. Вони обов'язково причепляться до хутра миші, що пробігає, чим доставлять їй сильне занепокоєння. В результаті миша або гине, або йде.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, де і як зберігати яблука взимку.

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