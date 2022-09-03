Найкращі дні для підживлення рослин, збору врожаю та боротьби зі шкідниками: календар городника на вересень 2022 року

Багато садівників в Україні намагаються робити всі роботи на городі згідно з місячним посівним календарем городника. Це з фазами місяця, які можуть як позитивно, і негативно впливати зростання рослин.

Так, згідно з місячним календарем, сприятливими днями у вересні будуть: 1−6 вересня, 14−15 вересня, 18−20 вересня. А несприятливими періодами стануть: 7−12 вересня, 23−27 вересня. Інші дати місяця будуть нейтральними.

1−6 вересня буде періодом родючості. У ці дні найкраще влаштовувати збирання врожаю петрушки, селери, шпинату. Також можна посадити троянди та клематис на клумбі. Допускається посадка ягідних кущів: смородини, агрусу, винограду, малини, ожини. Днями можна збирати врожай картоплі, часнику, висаджувати багаторічні квіти та ягідні дерева.

7−12 вересня будуть не дуже родючими днями. А з 9 по 11 вересня буде повний місяць, тому роботи з рослинами не проводяться взагалі. Але до 9 вересня не забороняється вести роботу зі шкідниками, можна удобрювати ґрунт та збирати врожай.

14−15 вересня будуть сприятливими днями для посадки будь-яких культур, зокрема озимих. Можна висадити і цибулинні квіти. Рекомендовано збирання врожаю картоплі, гарбуза та винограду, посадка саджанців плодових дерев та ягідних кущів. Не рекомендується удобрювати рослини мінеральними добривами.

18−20 вересня сміливо займайся посівом та посадкою будь-яких озимих культур на городі, а також зелені та шпинату у теплиці. Також можна підживлювати мінеральними та органічними добривами рослин, вносити компост. Рекомендована посадка багаторічних квітів та троянд, малини, винограду.

23−27 вересня починай збирання врожаю на тривале зберігання та насіння. Можна робити посів озимих зернових, посадку цибулі та часнику на зиму. Не рекомендується поливати та підгодовувати рослини. Також можна садити декоративні квіти та дерева, але не плодові.

Фази Місяця у вересні 2022

• Зростаючий місяць — з 1 по 9 вересня, і з 27 по 30 вересня.

• Повний місяць — 10 вересня о 12:59 у сузір'ї Риб.

• Старіючий місяць — з 11 по 25 вересня.

• Молодий місяць — 26 вересня о 00:54, в сузір'ї Терезів.

Прикмети вересня

• Чим сухіший і тепліший вересень, тим пізніше настане зима.

• Стебло очерету всередині липке — до довгої та суворої зими.

• У лісі багато горобини — осінь буде дощова, а якщо мало — суха.

• Якщо багато горіхів, а грибів немає — зима буде сувора та сніжна.

• Багато павутиння на бабине літо — до ясної осені, до холодної зими.

• Поява комарів пізньої осені — до м'якої зими.

• 3 вересня — Ясний день говорить про те, що хороша погода триватиме ще чотири тижні.

• 14 вересня — Якщо у цей день буде тепло, то зима буде теплою.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які роботи слід зробити восени, щоб у наступному році отримати рясний урожай полуниці.

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