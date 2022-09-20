Поки що доступна доставка: McDonald's відновив роботу в Україні, але є «особливості»

Компанія McDonald's, як і раніше анонсувалося, відновила роботу в Україні, перервану після початку широкомасштабного російського вторгнення.

Так, з 20 вересня відкриваються заклади біля станції метро «Харківська», на Дарницькій площі та біля метро на Осокорках. Щоправда, відвідувачів поки що не пускають — працює лише доставка.

«Поки що робити і отримувати замовлення можна тільки через доставку Glovo, але на початку жовтня ми обов'язково зустрінемося офлайн. Доставка працюватиме з наступних ресторанів: Київ, вул. Гагаріна, 2-А, Київ, вул. Бажана, 3-Б, Київ, вул. Гришка, 7. І зовсім скоро розширюватимемо географію!» — повідомили в компанії .

Наскільки можна зрозуміти з карти, замовлення зможуть робити мешканці частини Харківського масиву, Позняків, Осокорків, Дарниці та частково масивів Русанівка, Березняки, Соцмісто та Лиски. На правобережній частині Києва доставка із McDonald's не працює.

Ще сім ресторанів обіцяють відкрити на початку жовтня, але вони спочатку працюватимуть лише на доставку. Час роботи — з 9:00 до 21:00. Заклади не працюватимуть під час повітряної тривоги.

Ціни — вищі, ніж до початку російського вторгнення. Якщо раніше чизбургер коштував 32 гривні, а гамбугер — 28, то тепер 52 та 45 гривень відповідно, повідомляє «24 канал». Популярний «БігТейсті» коштував 112 гривні, а зараз — 154. «ДаблЧізбургер» коштував 61 гривню, зараз — 81 грн. «БігМак» подорожчав із 69 до 92 гривень. За велику Coca-Cola, Sprite та Fanta (500 мл) наразі проситимуть 40 гривень.

Раніше в компанії заявляли, що спочатку відновлять роботу в Києві та в західних регіонах України.

Фото McDonald's

166

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram