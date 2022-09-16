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Суспільство та люди

У McDonald's назвали адреси, де у Києві з 20 вересня розпочнуть роботу ресторани

16:05 16 вересня 2022
ресторан

У McDonald's, про відновлення роботи якого в Україні стало відомо ще у серпні, готуються до відкриття.

Про це розповіли на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Співробітники прибирають, чистять обладнання, миють зали та перевіряють наявність посуду та пакування.

Клієнтам ще раз нагадали, що у мережі дбають про здоров'я своїх співробітників та спонукають їх вчасно проходити медичні огляди. Також співробітники ресторанів миють руки з антибактеріальним милом та змінюють рукавички щонайменше раз на годину.

У кафе обробляють поверхні та обладнання дезінфектором. А щоночі проводиться генеральне прибирання.

Як повідомлялося, спочатку ресторани відкриються у Києві. З 20 вересня запрацюють ресторани біля станції метро «Харківська», на Дарницькій площі, біля метро на «Осокорках».


Нагадаємо, київська підземка зараз працює майже так, як до війни. У метрополітені з початку вересня зменшили інтервал руху поїздів.

У штатному режимі працює наземний транспорт. У муніципальних автобусах, тролейбусах та трамваях тестують безконтактну систему оплати проїзду, якою можна буде користуватися вже у жовтні.

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