У McDonald's назвали адреси, де у Києві з 20 вересня розпочнуть роботу ресторани
У McDonald's, про відновлення роботи якого в Україні стало відомо ще у серпні, готуються до відкриття.
Про це розповіли на офіційній сторінці компанії у Facebook.
Співробітники прибирають, чистять обладнання, миють зали та перевіряють наявність посуду та пакування.
Клієнтам ще раз нагадали, що у мережі дбають про здоров'я своїх співробітників та спонукають їх вчасно проходити медичні огляди. Також співробітники ресторанів миють руки з антибактеріальним милом та змінюють рукавички щонайменше раз на годину.
У кафе обробляють поверхні та обладнання дезінфектором. А щоночі проводиться генеральне прибирання.
Як повідомлялося, спочатку ресторани відкриються у Києві. З 20 вересня запрацюють ресторани біля станції метро «Харківська», на Дарницькій площі, біля метро на «Осокорках».
Нагадаємо, київська підземка зараз працює майже так, як до війни. У метрополітені з початку вересня зменшили інтервал руху поїздів.
У штатному режимі працює наземний транспорт. У муніципальних автобусах, тролейбусах та трамваях тестують безконтактну систему оплати проїзду, якою можна буде користуватися вже у жовтні.411
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram