Чемпіон світу з серфінгу втопився в океані (відео)

Колишній чемпіон світу з серфінгу гаваєць Калані Девід помер у віці 24 років після нападу під час тренування на тихоокеанському узбережжі Коста-Рики, повідомляє theinertia.com.

«Під час серфінгу у нього стався епілептичний напад, і він втопився. Факт смерті розслідується», — повідомили в поліції.

У дитинстві Калані страждав на синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта, що викликає судоми та параліч, але це не завадило йому стати чемпіоном світу з серфінгу 2012 року в категорії до 16 років. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Девід також був одним із найкращих скейтбордистів світу.

Боротьба Калані Девіда з рідкісною хворобою тривала довго. У серпні 2016 року у нього стався напад під час катання на роликах у США. Після цього його стан погіршився, і незадовго до Різдва того ж року він удома переніс шестигодинний припадок, який мало не забрав його життя. Після цього талановитий спортсмен провів два дні у медикаментозній комі, а потім на початку 2017-го переніс операцію на серці та відкрито говорив про ризик, пов'язаний із заняттями цими видами спорту.

«Якби це було питання життя і смерті, якби мені довелося обирати між катанням на скейті та серфінгом, я вибрав би смерть», — сказав якось Девід.

Девід був дуже успішним в обох видах спорту. У 14 років він виграв командне та особисте «золото» на чемпіонаті світу з серфінгу ISA у Панамі.

На сторінці Калані Девіда в Instagram чимало відео та фотографій, на яких він займається скейтбордингом та серфінгом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що маленький син чемпіона світу втопився у сімейному басейні в день народження батька.

Фото Instagram

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