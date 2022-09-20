Знаменитий футболіст, який отримав термін за дитячу порнографію, програв ще одну справу в суді

Ексфутболіст дортмундської «Боруссії», «Реала» та збірної Німеччини Крістоф Метцельдер, засуджений минулого року до 10 місяців ув'язнення умовно за поширення дитячої порнографії, програв ще одну справу в суді, повідомляє Bild.

Віцечемпіон світу у складі бундестім подав позов проти німецького коміка та телеведучого, батька п'ятьох дітей Олівера Похера, котрий, коментуючи справу Метцельдера, назвав Крістофа «хворою свинею». Футболістові це не сподобалося, і він зажадав компенсації у розмірі 10 000 євро. Перший вердикт був на користь Метцельдера, проте Похер подав апеляцію, і Вищий земельний суд у Гамбурзі ухвалив рішення на користь коміка, який, до речі, свого часу зустрічався з відомою німецькою тенісисткою Сабіною Лісіцькі.

Метцельдер відмовився від подальших дій, і тепер йому доведеться компенсувати судові витрати.

Олівер Похер (ліворуч) та Крістоф Метцельдер (праворуч) на сцені в Берліні після завоювання збірною Німеччини "срібла" Євро-2008

До речі, після торішнього скандалу та протесту вболівальників демонтували зірку футболіста на Алеї слави «Боруссії».

Зазначимо, що у складі збірної Німеччини Крістоф Метцельдер провів 47 матчів, ставши в її складі віцечемпіоном світу-2002 та Євро-2008, а також володарем «бронзи» ЧС-2006. У футболці «Боруссії» Метцельдер був чемпіоном Німеччини, у лавах «Реала» — чемпіоном Іспанії, а з «Шальке» виграв національний Кубок. Після завершення кар'єри футболіст працював телевізійним експертом Sky Sport у Німеччині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишнього підопічного Андрія Шевченка заарештували за звинуваченням у груповому зґвалтуванні.

Фото Bild

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