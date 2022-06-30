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Удар по «вежах Бойка» був «тренуванням»: експерт побачив зв'язок між візитом Джонсона та ймовірною атакою на Кримський міст

14:44 30 червня 2022
міст

Візит прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона до Києва, одразу після відвідин нашої столиці Еммануелем Макроном, Олафом Шольцем та Маріо Драгі, був направлений на обговорення способів підриву Кримського мосту.

Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив російський політтехнолог Михайло Шейтельман, який проживає в Україні.

«Я впевнений, що він приїжджав саме з цією метою. Як перший раз він приїхав за Чорноморським флотом… Велика морська держава Британія приїхала домовитися, як топити Чорноморський флот, і ми почали його топити після цього успішно», — заявив політтехнолог.

Останній візит Джонсона, вважає Шейтельман, був викликаний прагненням британського прем'єра домовитися про знищення Кримського мосту.

«Я впевнений, що така операція буде проведена», — сказав Шейтельман.

А удар ЗСУ ракетами по так званих «вежах Бойка» він назвав «тренуванням» атаки по таких об'єктах, як Кримський міст.

Також політтехнолог згадав свій прогноз, який зробив ще на початку війни — тоді на запитання співробітників ізраїльського телеканалу, чи буде завдано ядерного удару по Києву, він відповів негативно, і пояснив, що путін, швидше за все, вдарить «по трьох містах на літеру Л».

Самі міста він відмовився називати, щоб не викликати паніку, але коли нещодавно депутат держдуми Росії заявив, що першою метою ядерного удару Росії буде Лондон, політтехнолог зважився на такий крок.

«Депутат державної думи сказав, що якщо Америка Литві допомагатиме, то ми вдаримо відразу прямо по Лондону, сказав він, ядерною бомбою. Так от, ці три „Л“ вони вже всі названі: це Львів, Литва та Лондон. Подумав на Львів, Литву та Лондон. Зауважте, Литви ще взагалі не було в картині, але я розумів, хто ці люди і на що вони здатні, і ось вони виявилися здатними», — заявив Шейтельман.

На його думку, Лондон — це вже фетиш для Кремля, бо британці кілька років воюють з путіним, а також допомагають Україні.

Нагадаємо, на думку директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгуровського, ЗСУ могли б завдати удару по Кримському мосту за допомогою американської артилерійської ракетної системи HIMARS, якби разом з HIMARS отримали ще й ракети, які летять на 300 км. Але такої зброї Україна поки що не має.

Фото з відкритих джерел

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