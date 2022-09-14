путін не визнає поразки у війні проти України: Шейтельман назвав причину

Контрнаступ України лише починається, а рашисти вже біжать, кидаючи техніку, снаряди, поранених та своїх українських посібників.

А в Москві майже 7 місяців переконували росіян, що спецоперація йде за планом, і тепер ніяк не зможуть змінити риторику.

Про це розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, пише сайт 24 телеканали.

Експерт переконаний, що путін і його соратники не можуть визнати поразки у війні з низки причин.

«Зробити це — значить визнати, що вони не впоралися з управлінням росією. Адже вони майже 7 місяців кажуть, що „спецоперація“ йде за планом. Якби вони в перший тиждень сказали б, що помилилися і недооцінили Україну, що „робимо що- то інакше“ — була б з ними інша розмова», — вважає оглядач.

За його словами, якщо глава кремля визнає поразку зараз, він також визнає брехню своєму народу усі ці 7 місяців.

«Це для них неприпустимо. Тому що це втрата влади», — резюмував Шейтельман.

Нагадаємо, що рішучий контрнаступ ЗСУ на Харківщині змусив «другу армію світу» тікати. Також змінилася риторика російських пропагандистів. Вони вже переконують одне одного, що поразку на Харківщині треба визнати. Через ганебні поразки на війні в Україні в росії заговорили про необхідність загальної мобілізації. Однак володимир путін поки що не зважився на такий крок.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мешканці всіх тимчасово окупованих територій України, включаючи Крим, мають знати, що Україна туди обов'язково повернеться, а разом із нею і повноцінне життя.



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