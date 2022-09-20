«На пенсії писатиму книгу»: кіноактор та режисер Вуді Аллен завершує кар’єру

Поки в Україні йде війна, в світі продовжується зовсім інше життя. Наприклад, завершилася церемонія вручення найпрестижнішої премії «Еммі-2022. А Вуді Аллен планує завершити кінокар'єру.

Наразі відомий американець знімає свій останній фільм у Парижі. Про свою «відставку» він розповів в інтерв'ю іспанській газеті La Vanguardia.

В одному з нещодавніх інтерв'ю Вуді Аллен говорив про те, що «хвилювання від створення фільмів пройшло». А під час розмови з актором Алеком Болдуїном режисер додав: «У наш час ти знімаєш фільм, він два тижні крутиться в кінотеатрах, а потім потрапляє на стрімінг або на платних платформах. Мені це не приносить ніякого задоволення. Мені вже не так весело, як раніше. Приємно було відчувати, що фільм йде в кінотеатрах і одночасно його дивляться 500 людей. Зніму фільм, а там подивимося».

Про фільм «Оса 22», який режисер зараз знімає у Парижі, відомо небагато. Це буде п'ятдесятий фільм у творчому доробку Аллена. Весь акторський склад буде складатися з французьких акторів і фільм буде знятий французькою мовою. Аллен охарактеризував свій новий твір як «своєрідний отруйний романтичний трилер».

До слова, оскароносний режисер останнім часом працює в Європі, оскільки став персоною нон-грата в Голлівуді після того, як його звинуватили в розбещенні дочки своєї колишньої партнерки Ділан Ферроу. Його останні публікації — збірка оповідань «Невагомість» та мемуари «Про ніщо» — були погано сприйняті. Обидві книги мали проблеми з розповсюдженням через бойкот, пов'язаний з серйозними звинуваченнями на адресу режисера… В інтерв'ю іспанській газеті La Vanguardia Вуді Аллен повідомив, що після виходу на пенсію зосередиться на написанні книг.

Нагадаємо, помер популярний голлівудський актор Тоні Сіріко, зірка серіалів «Клан Сопрано» та «Ліллехаммер», з яким любив працювати Вуді Аллен.



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