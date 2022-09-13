«Еммі-2022»: хто отримав найпрестижнішу теленагороду у світі

У понеділок, 12 вересня, у Лос-Анджелесі відбулася 74 церемонія вручення премії «Еммі». Це найпрестижніша телевізійна нагорода у світі. Нагородження відбулося у залі Microsoft Theatre. Ведучим був популярний актор Кенан Томпсон, зірка програми «Суботнього вечора у прямому ефірі».

Ведучий церемонії Кенан Томпсон

Нагадаємо, номінантів на «Еммі» було оголошено в середині липня. Опинитися в списку претендентів вже великий успіх, а отримати заповітну золоту статуетку і є справжнім тріумфом, враховуючи, як багато серіалів, телефільмів і різних шоу виходить на екрани щороку.

Ось перелік лауреатів «Еммі» 2022 року.

Найкращий драматичний серіал — «Спадкоємці»

Найкращий комедійний серіал — «Тед Лассо»

Найкращий міні-серіал чи антологія — «Білий лотос»

Найкращий актор у драматичному серіалі — Лі Джон Дже («Гра в кальмара»)

Найкраща актриса у драматичному серіалі — Зендея («Ейфорія»)

Зендея

Найкращий актор у комедійному серіалі — Джейсон Судейкіс («Тед Лассо»)

Найкраща акторка у комедійному серіалі — Джин Смарт («Хитрості»)

Найкращий актор у міні-серіалі чи антології — Майкл Кітон («Ломка»)

Майкл Кітон

Найкраща актриса в міні-серіалі чи антології — Аманда Сейфрід («Вибула»)

Аманда Сейфрід

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі — Меттью Макфедьєн («Спадкоємці»)

Меттью Макфедьєн

Найкраща актриса другого плану у драматичному серіалі — Джулія Гарнер («Озарк»)

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі — Бретт Голдстін («Тед Лассо»)

Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі — Шеріл Лі Ральф (Початкова школа «Ебботт»)

Найкращий актор другого плану у міні-серіалі чи антології — Мюррей Бартлетт («Білий лотос»)

Найкраща актриса другого плану у міні-серіалі чи антології — Дженніфер Кулідж («Білий лотос»).

Співачка Lizzo та провідний церемонії Кенан Томпсон

Як бачимо, у категорії «Міні-серіал чи антологія» практично всі премії зібрав «Білий лотос». Йому також дісталися призи за найкращу режисуру та сценарій. «Гра в кальмара» був відзначений премією «Еммі» за найкращу режисуру серед драматичних серіалів, а «Тед Лассо» — серед комедійних серіалів.

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