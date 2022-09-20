«Підвів» паспорт росії: заступника голови Харківської облради відсторонили від роботи

В Україні знову виник скандал з російським громадянством у представників колишньої чи нинішньої української влади. На цей раз російський паспорт виявили у заступника голови Харківської облради Богдана Мальованого. Сьогодні його усунули від роботи. Про це повідомила голова облради Тетяна Єгорова-Луценко.

«Проєкт рішення був підготовлений на підставі листів від СБУ та Територіального управління ГБР з вимогою усунути Богдана Мальованого від займаної посади та обмежити його доступ до внутрішньої інформації, що циркулює в обласній раді», — йдеться у повідомленні.



Під час пленарного засідання Мальований підтвердив, що справді написав заяву про усунення його від виконання своїх обов'язків.

Богдана Мальованого було обрано заступником голови Харківської обласної ради 25 листопада минулого року. Пізніше з'явилася інформація про те, що Мальований має російське громадянство. Сам депутат спростував наявність у нього паспорта росії.

Нагадаємо, у судді Верховного суду України також знайшли паспорт громадянина росії. Документ він оформив у Москві ще у 1999 році. З того часу чиновник паспорт кілька разів оновлював.

994

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram