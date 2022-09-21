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Суспільство та люди

Чотириколісна армія: Parimatch відправив на фронт 100 автівок для ЗСУ

10:11 21 вересня 2022
Parimatch відправив на фронт 100 автомобілів для ЗСУ

Позашляховики, мікроавтобуси та автівки рятують життя, забезпечують мобільність і допомагають розвідці. Понад 100 автівок від Parimatch експлуатуються у найгарячіших напрямках лінії фронту — в Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Луганській та Донецькій областях.

З початку повномасштабної російської агресії проти України бренд Parimatch взяв курс на системну підтримку українських військовослужбовців і постраждалих від війни людей. Один із ключових векторів допомоги — забезпечення підрозділів ЗСУ всюдихідним і надійним транспортом.

Так, з 24 лютого компанія передала на потреби української армії 100 автомобілів, що в грошовому еквіваленті сягає понад 40 мільйонів грн. Передані автомобілі допомагають Збройним Силам України у перевезенні особового складу та виконанні бойових завдань.

«Швидкість і мобільність допомагає військовим не тільки виконувати певні завдання на полі бою. Швидкість і мобільність допомагає зберегти їм життя. Ми в компанії продовжимо посилювати й масштабувати допомогу українським захисникам, які самовіддано відстоюють незалежність держави та захищають нас з вами», — підкреслює CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

У цілому, за сім місяців повномасштабної війни бренд Parimatch визначив своїм пріоритетом регулярну допомогу Україні в боротьбі з агресором. Крім автівок для армії, компанія закуповує та передає військовим амуніцію й дрони, медикам — апарати ШВЛ, ліки та реанімобілі, тимчасово переміщеним особам — гуманітарну допомогу.

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