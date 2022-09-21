Окупанти засудили заступника голови Меджлісу до 17 років позбавлення волі

Російський «суд» в анексованому Криму виніс вирок заступникові голови Меджлісу Наріману Джелялу, якого було затримано ще на початку вересня 2021 року за підозрою у диверсії — спробі підриву газопроводу біля селища Перевальне.

Як повідомила Суспільному дружина засудженого Левіза Джелялова, заступник голови Меджлісу має відбути за гратами 17 років, додатково сплативши до бюджету країни-агресора 700 тисяч рублів.

Разом з Джелялом винесено вирок й іншим учасникам «диверсії» — братам Асану та Азізу Ахтемовим. Їх засуджено до 15 і 13 років ув'язнення відповідно. Також Ахтемови мають сплатити штраф у розмірі 1 млн рублів (по 500 тисяч рублів з кожного).

«Ми чекали цього, процес був дуже важким. Ми відвідували Нарімана на судах, носили передачі йому в СІЗО, робили все щоб визволити його з за ґрат», — прокоментувала незаконний вирок Левіза Джелялова.

Відзначимо, що всі засуджені свою провину заперечують, а Джелял пов'язує кримінальну справу з участю у Кримській платформі.

Нагадаємо, установчий саміт Кримської платформи — першого переговорного майданчика України щодо деокупації Криму — відбувся в Києві 23 вересня 2021 року. У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму. Цей документ підтвердив, що півострів є українським, а дії рф у Криму з 2014 року є агресією та окупацією.

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