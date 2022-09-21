Григорій Козловський знову отримав відзнаки за допомогу ЗСУ: «Такі нагороди змушують потроїти зусилля»

Львівський бізнесмен, президент футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський вкотре отримав кілька відзнак і нагород за допомогу Збройним Силам України в умовах російської агресії.

Заохочувальною відзнакою-медаллю «За особливу службу ІІІ ступеня» Григорія Козловського нагородив тво командувача Сухопутними військами Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Крім того, львівський бізнесмен отримав грамоту подяки від 45-ї Окремої артилерійської бригади. «Командування 45-ї Окремої артилерійської бригади висловлює Вам щиру подяку за надання допомоги нашій військовій частині. У цей важкий для України час Ваш внесок у розвиток та становлення матеріальної бази дозволяє військовослужбовцям частини якісно виконувати завдання щодо захисту незалежності України, миру та спокою українських громадян. Висловлюємо щиру подяку за розуміння та ставлення з повагою до нелегкої служби українських воїнів», — йдеться у тексті нагороди за підписом командира 45 ОАБр полковника Олега Файдюка.

Також Подяку висловили бійці 47-ї артилерійської бригади — «за вагому участь у формуванні бригади, дієвий внесок у справу знищення ворога та активну допомогу українському війську у боротьбі за нашу перемогу» .

Ще одна грамота надійшла від 184-го Навчального центру — за тісне співробітництво та надання волонтерської матеріальної допомоги.

Щирі слова подяки Григорію Козловському висловив і Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — «за тісну та багаторічну співпрацю, активну життєву та громадську позицію, патріотизм, надзвичайну самовіддану роботу щодо сприяння та допомоги Збройним Силам України».

«З початку війни і я як громадянин та бізнесмен, і футбольний клуб „Рух“ не могли стояти осторонь потреб української армії та вимушених переселенців. Переконаний, що кожен може і мусить докласти максимум зусиль, щоб наблизити перемогу. Я та мої однодумці роблять це доступним нам способом — задовольняючи актуальні потреби армії, конкретних підрозділів ЗСУ та територіальної оборони. Пишаюся тим, що мої скромні заслуги були оцінені — всі подяки та грамоти займуть гідне місце у моєму робочому кабінеті. Такі відзнаки змушують потроїти зусилля та працювати на спільну перемогу ще наполегливіше. Сподіваюся, це послужить позитивним прикладом для інших бізнесменів активніше допомагати нашим бійцям», — зазначив Григорій Козловський.

Як повідомлялося, в кінці серпня президент футбольного клубу «Рух» передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій. У травні Григорій Козловський був нагороджений відзнакою «Знак пошани» за допомогу ЗСУ.

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