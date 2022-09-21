Путін оголосив у росії часткову мобілізацію

Президент росії володимир путін заявив про часткову мобілізацію громадян країни під час свого звернення. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, насамперед, ті, хто проходив службу в лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід. Мобілізація розпочнеться вже сьогодні.

Призвані на військову службу перед відправкою в частини обов'язково проходитимуть додаткову військову підготовку.

«До росії звернулися із проханням підтримати референдуми. Наголошу: ми зробимо все, щоб забезпечити безпечне проведення референдумів. Найжорсткішим чином було посилено режим репресій по всій Україні. Політика залякування, терор, насильства набуває все більш страшних варварських форм. Ми не маємо жодного морального права віддати близьких нам людей на розтерзання ката, не можемо не відгукнутися на їхнє прагнення самим визначати своє майбутнє», — сказав путін.

Також глава кремля заявив, що в хід із боку Заходу пішов ядерний шантаж і за загрози своїй територіальній цілісності росія використає всі наявні кошти. Він попередив тих, хто намагається шантажувати росію ядерною зброєю тим, що троянда вітрів може розвернутися в їхній бік.

Як писали «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський закликав українців спокійніше реагувати на новини про наміри окупантів провести псевдореферендуми на захоплених територіях.

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