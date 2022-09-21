41.27 / 42.51 40.60 / 42.09
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«путін хоче втопити Україну в крові своїх солдатів»: Зеленський відреагував на мобілізацію в росії

16:45 21 вересня 2022
«путін хоче втопити Україну в крові своїх солдатів»: Зеленський відреагував на мобілізацію в росії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що оголошена в росії часткова мобілізація свідчить про те, що в цій країні є проблеми з офіцерами та іншим військовим персоналом. Про це він заявив в інтерв'ю BILD .

«Він (путін.- Авт.) хоче втопити Україну в крові, але також і в крові своїх солдатів» , — сказав Зеленський, зазначивши також, що навіть господареві кремля вже помітно, що в Україні його частини «просто розбігаються».

«Йому потрібна багатомільйонна армія, яка прийшла до нас. Тому що він бачить, що більшість тих, хто до нас приходить, просто тікають», — наголосив президент.

Також він знову назвав фікцією оголошені рф «референдуми» на окупованих територіях України.

«Референдуми — фіктивні, 90% держав їх не визнають», — зазначив глава української держави, який напередодні вже закликав співгромадян спокійніше реагувати на останні «гучні новини з росії».

Зазначимо, що на заході назвали оголошену президентом росії владіміром путіним часткову мобілізацію спробою ще більше ескалувати війну в Україні.

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Випала доля стати «грошовим магнітом» восени: ясновидиця склала гороскоп багатства всім знакам зодіаку

Китай неоднозначно прокоментував оголошену путіним мобілізацію

Китай неоднозначно прокоментував оголошену путіним мобілізацію

ремонт машин

Результати несподівані: механіки назвали марки машин, які ремонтувати найлегше

Яйця Пармантьє

Яйця «Пармантьє» — просто, ситно та по-французьки вишукано

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту