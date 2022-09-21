«путін хоче втопити Україну в крові своїх солдатів»: Зеленський відреагував на мобілізацію в росії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що оголошена в росії часткова мобілізація свідчить про те, що в цій країні є проблеми з офіцерами та іншим військовим персоналом. Про це він заявив в інтерв'ю BILD .

«Він (путін.- Авт.) хоче втопити Україну в крові, але також і в крові своїх солдатів» , — сказав Зеленський, зазначивши також, що навіть господареві кремля вже помітно, що в Україні його частини «просто розбігаються».

«Йому потрібна багатомільйонна армія, яка прийшла до нас. Тому що він бачить, що більшість тих, хто до нас приходить, просто тікають», — наголосив президент.

Також він знову назвав фікцією оголошені рф «референдуми» на окупованих територіях України.

«Референдуми — фіктивні, 90% держав їх не визнають», — зазначив глава української держави, який напередодні вже закликав співгромадян спокійніше реагувати на останні «гучні новини з росії».

Зазначимо, що на заході назвали оголошену президентом росії владіміром путіним часткову мобілізацію спробою ще більше ескалувати війну в Україні.

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