«Бог війни сповільнюється»: астрологиня назвала дату закінчення гарячої фази війни

Після контрнаступу на Харківщині, на фронті немає істотних змін. Проте, астрологиня Яна Езотеричка з Запоріжжя вважає, що «гаряча» фаза має незабаром завершитися.



«Гаряча фаза війни може закінчитися 28 жовтня. Можливо, не все дату в дату, але у нас буде Ретроградний Марс 28 жовтня, і Бог війни сповільнюється. Це не означає, що буде повне завершення війни, але буде уповільнення гарячої фази», — сказала Яна Езотеричка.



Астрологиня додала, що до цього часу окупанти покинуть деякі населені пункти. Шлях звільнення загалом буде важким, але, за словами Яни, важливо протриматися до кінця грудня.



При цьому бої на території нашої країни можуть тривати до середини 2023 року.



«Ми маємо дуже важкий шлях. Ті, хто хотів повернутися в Україну, потрібно повертатися зараз чи вже до кінця війни. До Нового року росія дуже часто проситиме переговори. Карти показують, що армія росії намагатиметься відійти від деяких територій», — сказала Яна.



Також вона прокоментувала проведення так званих «референдумів» на тимчасово окупованих територіях. Вона каже, що це частина хитрого плану загарбників.



«Це повне насильство над людьми. Швидше за все, вони не зможуть провести „референдум“ і карти показують, що це буде повний провал», — додала астрологиня.



Нагадаємо, двічі переможець проєкту «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов також вважає, що ця війна закінчиться у березні-квітні наступного року.

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