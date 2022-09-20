«Референдуми» на захоплених територіях: спроба врятувати те, що не можливо врятувати у військовий спосіб

Самопроголошені квазіреспубліки «днр» та «лнр» буквально в унісон, 19 вересня, заявили про бажання негайно провести так званий «референдум» про приєднання до росії. А вже 20 вересня «громадська рада Херсонської області» звернулась до окупаційного очільника регіону з аналогічною ініціативою. Цього ж дня на захопленій території Запорізької області російські маріонетки теж висловились про вимогу приєднання до рф.

Голова Держдуми рф Володін очікувано виступив за прийняття окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу росії.

Ймовірність проведення «референдумів» прокоментував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Наївний шантаж погрозами і страшилками „референдумів“, „мобілізацій“ від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює», — наголосив Андрій Єрмак.

Також він додав, що Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою.

Головний військовий прокурор України (2019−2020 рр.) Віктор Чумак такий поспіх колаборантів пов'язує ні з чим іншим як зі спробами у спосіб шантажу та залякування спасти те, що у військовий спосіб спасти вже не можливо.

«Це розуміють всі. В тому числі і путін з бандою. Тому всі їх посіпаки почали кричати, що влаштують „судний день в разі вторгнення в росію“. Не влаштують. Яєць в них на це точно вже нема, і про це теж всім відомо. І на ядерний шантаж вже ніхто не ведеться…», — написав у своєму Фейсбук Віктор Чумак.

Також він додав, що з точки зору міжнародної політики та права, ці можливі референдуми як і кримський — нікчемні, тобто не породжують жодних юридичних наслідків.

До слова, в «лднр» вже сказали, що так зване волевиявлення відбудеться з 23 по 27 вересня.

До речі, Кремль хоче перевести війну з «визвольної» у «вітчизняну за землі росії»: нардеп про так звані референдуми



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