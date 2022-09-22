Асоціація ветеранів футболу провела перший виконком під головуванням нового керівника Дем’яненка

Скандал, який влаштовував колишній очільник Асоціації ветеранів футболу України Олег Собуцький, безуспішно зійшов нанівець. Учора, як повідомили в УАФ, уже пройшов перший виконком АВФУ під керівництвом нового виконувача обов’язків президента асоціації Анатолія Демяненка.

Під час засідання розглянули питання стосовно проведення матчів ветеранської збірної, а також щодо підготовки плану-календаря роботи АВФУ на IV квартал 2022 року.

«Виконком вирішив створити робочі групи для планування й організації матчів збірної ветеранів на підтримку ЗСУ та підготовки плану-календаря діяльності нашої організації, адже мова не лише про збірну серед ветеранів. Також було розглянуто претензії щодо незаконного використання під час матчів національної збірної комерційних прав, яки належать УАФ та ТОВ „УАФ Маркетинг“. Це присутність на формі (ветеранської збірної) знаку „Агробізнес“, що не прописано в жодному договорі. Ну, і також було затверджено робочу групу з підготовки благодійного матчу на честь 70-річчя Олега Блохіна, яка до кінця вересня має надати свої пропозиції для вшанування легендарного гравця і тренера», — прокоментував підсумки роботи виконкому виконувач обов’язків президента АВФУ Анатолій Дем’яненко.

Як відомо, попередній очільник АВФУ Олег Собуцький, попри закінчення строку його повноважень, не хотів йти з посади президента асоціації. У ЗМІ кілька разів поспіль він робив заяви про нібито «рейдерське захоплення АВФУ» з боку УАФ.

На скандал тоді відреагував олімпійський чемпіон, перший віцепрезидент УАФ Олексій Михайличенко, який закликав Собуцького вибачитися перед ветеранами за свою поведінку і за те, що використовував збірну в цілях особистого заробітку.

Також Михайличенко тоді нагадав, що Собуцький взагалі не є ветераном футболу, і рекомендував йому «залишити АВФУ у спокої».

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