«Собуцькому слід вибачитись перед ветеранами», — Михайличенко відреагував на скандал у АВФУ

Олімпійський чемпіон, перший віцепрезидент УАФ Олексій Михайличенко відреагував на скандальні заяви колишнього керівника Асоціації ветеранів футболу України Олега Собуцького про нібито «рейдерське захоплення АВФУ».

«Скандал, спровокований Собуцьким — це спроба зберегти вплив на ветеранський футбол, використовуючи деяких колишніх футболістів. Не більше», — сказав Михайличенко, коментуючи ситуацію, що виникла.

Він також нагадав, що CAS дискваліфікував Собуцького на 5 років за побиття арбітра та наголосив, що він не є ветераном українського футболу.

«Собуцький не є ветераном. Попри це, він дозволяє собі виходити на поле нарівні з заслуженими людьми. Це для мене дуже показовий приклад неповаги до футболу. Мені дивно спостерігати, як люди, які щось означали для українського футболу, сьогодні знецінюють себе настільки, що стають із цим самозванцем в одну команду», — сказав Михайличенко.

Він наголосив, що Собуцький має просити вибачення за це перед ветеранами.

«Я вважаю, що Собуцькому варто було б вибачитись перед ветеранами і залишити Асоціацію у спокої. Він використав футбол для особистого заробітку. Він розміщував назву своєї компанії на футболках ветеранської збірної. Його діяльність будувалася на провокаціях та обмані. Те саме ми спостерігаємо і зараз. А страждає імідж АВФУ», — додав Михайличенко.

Раніше на сайті АВФУ з'явилося повідомлення зі звинуваченнями на адресу УАФ про нібито «рейдерське захоплення асоціації ветеранів». До цього аналогічну заяву зробив і ексглава АВФУ Олег Собуцький, термін повноважень якого минув.

Собуцький раніше був президентом ФК «Агробізнес» та прославився тим, що побив головного арбітра матчу ФК «Агробізнес» — ФК «Мінай» Юрія Іванова. У цьому порушенні CAS визнав Собуцького винним та присудив йому п'ятирічну дискваліфікацію.

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