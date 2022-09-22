Справжня зима на підході: як зміниться погода в Україні найближчим часом

У Карпатах сніг йде вже кілька днів поспіль. У деяких місцях висота снігового покрову становить близько 80 сантиметрів. Туристів попереджають про погіршення погодних умов та небезпеку у зв'язку з цим, повідомили у ДСНС в Івано-Франківській області.



Рятувальники кажуть, що у горах обмежена видимість, зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах. Людей просять доки не ходити в гори.

Водночас, за інформацією Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту, станом на ранок четверга, 22 вересня, на горі Піп Іван Чорногорський тримався мороз на позначці -3°С. У горах західний вітер, швидкість 7−8 м/с.



«Станом на 09:20 22.09.2022 року на г. Піп Іван Чорногорський буде хмарно, видимість обмежена до 40 метрів, сніг. Вітер західний 7−8 м/с. Температура повітря -3°С», — сказано у повідомленні.

Синоптикиня Наталя Діденко нагадує, що 23 вересня — день осіннього рівнодення та починається астрономічна осінь. З цієї дати починає зменшуватись світловий день.



У п'ятницю у більшості областей України знову переважатиме волога погода з періодичними дощами. Виняток становитиме смуга від Сумщини, через Полтавщину, Дніпро з районами, Миколаївщину, Херсонщину до Криму. Тут опади малоймовірні.

Температура повітря очікується +10…+15 градусів, найтепліше буде у Запоріжжі, на Донбасі, на Миколаївщині та в Криму — +15…+19 градусів.

У Києві 23 вересня місцями пройде дощ, протягом дня температура повітря становитиме +10…+12 градусів.

Нагадаємо, попри попередження влади про складну зиму, синоптики вважають, що нинішня зима буде не холодною. Короткі періоди сильних морозів можливі, але вони на загальному періоді зими не позначаться.



Про те, як підготуватися до майбутніх холодів, у матеріалі «ФАКТІВ».

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