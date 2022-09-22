Зима далеко від міста: як ефективно утеплити дачу чи заміський будинок

Добре відомо, що до 70% тепла, що виробляється будь-якими опалювальними системами, «гріє» вулицю — дорогий ресурс витікає через стіни, покрівлю, горищне і підвальне перекриття. Ще близько 30% тепла втрачається через вентиляцію.

Тому тим українцям, які зараз готують свої заміські дачі для проживання взимку (на випадок проблем із централізованим теплопостачанням), варто задуматися про утеплення стін будинку, навіть якщо він не використовується вами постійно.

Причому, як стверджують експерти, «надмірне» утеплення вам не знадобиться — витрати не окупляться, а періодичне протоплювання будинку ще й збільшить їх. Причин тому кілька.

По-перше, утепливши будинок, ви, швидше за все, перестанете консервувати на зиму порожні приміщення і почнете підтримувати в них комфортнішу температуру.

По-друге, герметичне додаткове утеплення утримує не лише тепло, а й конденсат, який посилено утворюється при швидкому прогріванні приміщень під час коротких зимових візитів.

До того ж газобетон і мінераловатні утеплювачі, що набирають надмірну вологість в опалювальний сезон, просто не встигають висихати до літа і, швидше за все, втратять теплозахисні властивості.

Як утеплювати будинок правильно

Теплоізоляційні матеріали краще розташовувати зовні. Усередині — потужний теплоємний матеріал, який здатний прогріватися, а при зниженні властивостей опалення — віддавати тепло. Необхідність утеплити стіну будинку зсередини виникає лише за неможливості зовнішнього утеплення (наприклад, через високу вартість фасадних робіт).

Можливо, варто подумати про заміну вікон на сучасні металопластикові конструкції. Якщо ж цього не робити, віконні рами в садовому будиночку можна закрити звичайним методом. Для цього пергаментний папір нарізають смужками, змащують їх клейстером (для його приготування розчиніть крохмаль у підігрітій воді) і приклеюють смужки на стики вікна з рамою. Влітку можна зняти стрічки, змочивши їх водою. Також вікна можна утеплити поролоном, синтепоном і навіть ганчірками. Ними затикають щілини або закладають між рамою та вікном. Ці способи підходять для дерев'яних вікон.

Однак починають утеплення садових будиночків із фундаменту та підлоги. Наприклад, якщо в будинку стовпчаста основа, необхідно закрити проміжки між основою будівлі та землею. Щоб простір під будинком не охолоджувався від надходження потоків повітря, його зашивають дошками чи листами заліза. Зверху вони підсипаються землею.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про декілька ефективних способів зменшити енергоспоживання у квартирі.

Фото Pixabay

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