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Події

Знищують навіть тіла: окупанти обстріляли ракетами вагони-рефрижератори з тілами російських військових

15:25 22 вересня 2022
розбиті обстрілом рефрижератори

Зазвичай окупанти влаштовують теракти, щоб звинуватити в цьому українську владу. Але зараз путінські окупаційні війська обстріляли залізничну станцію на Харківщині, де в той момент стояли вагони-рефрижераторами з тілами військових рф. Таку інформацію оприлюднив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram.

«Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, вдаривши ракетами по залізничній інфраструктурі на Харківщині», — сказано у повідомленні.
Водночас Сергій Братчук не розповів, скільки вагонів-рефрижераторів знищили окупанти.

Нагадуємо, що «ФАКТИ» писали про те, що росіяни буквально «літали» на військовій техніці по Ірпеню та обстрілювали всіх, кого бачили

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