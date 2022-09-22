Почалась зачистка неугодних: окупанти обстріляли Мелітополь та Донецьк

Після провалу на фронті в Україні росіяни заявили про проведення «референдумів» на окупованих територіях, а в кремлі оголосили мобілізацію.

22 вересня окупанти влаштували теракт на ринку окупованого Мелітополя Запорізької області, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в цьому українську владу. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

За словами мера Мелітополя, на окупованих територіях рф постійно демонструє три складові — страх, терор і ліквідацію неугодних. Звісно, що перед проведенням псевдореферендумів зачищення серед своїх лише посилюється.

«На Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, росіяни вчинили вибух та ліквідували шістьох військових. Інформацію щодо мирних громадян уточнюємо», — зазначає Іван Федоров.

Також він додав, що Україна неодмінно деокупує свої території.

«Кожен має розуміти: таке майбутнє нам пророкує країна-терорист. Тож, ані псевдореферендуми, ані будь-які заяви терористів не змінять нашого курсу: ми деокупуємо свої території та повернемо мир у свій дім», — наголосив Федоров.

Водночас повідомляють про обстріл Критого ринку в тимчасово окупованому Донецьку та потрапляння одного зі снарядів у автобус з людьми, що проїжджав повз. У наслідок обстрілу є багато поранених та загиблих.

Тож, як бачимо перед проведенням референдумів загарбницькі російські війська вирішили вчинити низку кровавих провокацій на підконтрольних територіях.

Раніше «ФАКТИ» писали, що «референдуми» на захоплених територіях, це спроба врятувати те, що не можливо врятувати у військовий спосіб.

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