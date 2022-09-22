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«Може здетонувати будь-якої миті»: військові показали, як знешкодили небезпечну російську морську міну (відео)

15:29 22 вересня 2022
«Може здетонувати будь-якої миті»: військові показали, як знешкодили небезпечну російську морську міну (відео)

Українські військові знищили чергову ворожу міну, яку винесло на берег моря. Захисники показали процес роботи.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Військові пояснили, що морські міни, що дрейфують, дуже небезпечні, особливо, якщо їх винесло на берег. У такому разі міна може здетонувати будь-якої миті, тому що знаходиться в смузі прибою і перекидається хвилями.

Командир підрозділу вирішив провести розмінування на березі. Військові обстріляли міну зі стрілецької зброї. Хоч вона і була пошкоджена, але не вибухнула. Тому захисники витягли її на берег з урахуванням сили хвиль та швидкості пересування.

Після обстеження фахівці виявили, що міну небезпечно транспортувати, тож її знищили на місці.

У коментарях українці наголошують на мужності наших воїнів, які не бояться небезпеки ні на суші, ні на морі.

Нагадаємо, рашисти застосовують для мінування найрізноманітніші пристрої, у т.ч. заборонені міжнародними конвенціями.

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