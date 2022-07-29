39.51 / 40.82 39.77 / 41.39
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Двоє поліцейських загинули внаслідок вибуху на пляжі в Коблеві, — ЗМІ

10:14 29 липня 2022
Морська міна

У Коблеві (Миколаївська область) на пляжі загинули двоє людей — вони купалися в морі та підірвалися на міні.

Про це повідомив голова ОВА Миколаївщини Віталій Кім. «Повторюю, якщо заборонено — значить є причини. Двоє людей підірвалися на міні в Коблеві, купаючись при забороні», — написав він у соцмережах.

За даними «Типового Миколаєва», загиблі — херсонські поліцейські: 40-річний підполковник, начальник сектору кримінальної поліції міста, та 35-річний капітан, його підлеглий. Вони прийшли на пляж у цивільному одязі.

Раніше повідомлялося про загибель під Києвом у Бучанському районі 16-річного хлопця, який приніс додому зброю і намагався її розібрати.

А на Житомирщині на міну наїхала машина лісників — двоє людей загинули на місці, шестеро отримали поранення різного ступеня важкості.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

1707

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ростислав Поточняк

Помер знаменитий український футболіст, якого не зміг переманити сам Лобановський

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

огірки

Терміново дайте огіркам та помідорам соду у липні: збиратимете врожай відрами до осені

Дмитро Вівчарюк

«Бабуся просила меду: «У кімнаті чотири дні лежить мій покійний чоловік, хочу солодкого, щоб той запах перебити»: розповідь відомого актора про волонтерство

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту