Двоє поліцейських загинули внаслідок вибуху на пляжі в Коблеві, — ЗМІ

У Коблеві (Миколаївська область) на пляжі загинули двоє людей — вони купалися в морі та підірвалися на міні.

Про це повідомив голова ОВА Миколаївщини Віталій Кім. «Повторюю, якщо заборонено — значить є причини. Двоє людей підірвалися на міні в Коблеві, купаючись при забороні», — написав він у соцмережах.

За даними «Типового Миколаєва», загиблі — херсонські поліцейські: 40-річний підполковник, начальник сектору кримінальної поліції міста, та 35-річний капітан, його підлеглий. Вони прийшли на пляж у цивільному одязі.

Раніше повідомлялося про загибель під Києвом у Бучанському районі 16-річного хлопця, який приніс додому зброю і намагався її розібрати.

А на Житомирщині на міну наїхала машина лісників — двоє людей загинули на місці, шестеро отримали поранення різного ступеня важкості.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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