Померла прямо в ліфті: в Одесі ревнивець забив жінку до смерті (відео)

В Одесі п'яний чоловік влаштував своїй цивільній дружині «сцену ревнощів», коли та «запізно» прийшла додому — він нещадно побив бідолашну пляшкою і виставив свою закривавлену жертву за двері. Від отриманих травм 31-річна потерпіла померла прямо в ліфті. Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Побачивши згодом жінку без ознак життя, ревнивець відволік її додому, і лише потім зателефонував до поліції.

Співробітники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 вилучили з місця скоєння злочину речові докази, зокрема розбиту пляшку, якою фігурант бив потерпілу.

Після цього ревнивця затримали і повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, що жертвами насильства часто стають не лише жінки, але й малолітні діти. Так, минулого року на Харківщині знайшли вбитою шестирічну дівчинку, яка пішла ввечері погуляти разом з сусідом-підлітком і додому не повернулася. Пізніше тіло дівчинки знайшли в покинутій будівлі. У її вбивстві підозрюють …13-річного сусіда.

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