Тільці отримають пропозицію, від якої не можна відмовитися, на Раків та Козерогів чекає сюрприз: гороскоп на 23 вересня 2022 року

23 вересня — день осіннього рівнодення, коли день за тривалістю дорівнює ночі та продовжить своє спадання до зимового сонцестояння у грудні.

З цим днем пов'язані деякі прикмети. Так, вважається, що в день осіннього рівнодення потрібно позбавиться всього, що застаріло. Наприклад, пращури у цей день спалювали у печі старі речі. Втім, йдеться не лише про матеріальні речі. Рівнодення — час оновлення у всіх сферах життя. А ось із початком нових проектів краще почекати. Також вважалося поганою прикметою давати гроші у борг і бажати комусь зла.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку 23 вересня пропонує slovofraza.com.

Овен

День сприятливий на вирішення важливих питань, великих придбань, укладання шлюбів, угод. Вміння раціонально планувати свої справи та розподіляти сили допоможе уникнути неприємностей. Гострий розум та чудово розвинена інтуїція допоможуть вам досягти своєї мети.

Телець

Сприятливий день для спілкування зі співробітниками чи начальством, звернення до державних установ чи громадських організацій. Сьогодні ви цілком можете розраховувати на успіх у вирішенні своїх проблем або на просування службовими сходами. Велика ймовірність деякого поліпшення фінансового становища чи привабливої пропозиції, яку слід ухвалити.

Близнюки

Зірки не виключають появу на вашому шляху серйозних перешкод, особливо якщо нові задуми відносяться до розряду ризикованих. Не рекомендується займатися побутовими проблемами, вдаватися до чревоугоддя або захоплюватися спиртними напоями.

Рак

Хороша новина чи вигідна пропозиція принесуть значний прибуток. Не виключено, що представниці прекрасної статі отримають подарунок від чоловіка чи близького друга. Зірки обіцяють несподіваний успіх чи дуже сприятливу ситуацію для вирішення любовних проблем. Не випускайте ініціативу зі своїх рук.

Лев

Уникайте непотрібних витрат, не беріть і не давайте в борг. На любовному фронті все добре, у ній панують гармонія і взаєморозуміння. Успіх чекає на тих, хто займається творчістю.

Діва

День вдалий для будь-яких починань. Сприятливо підписувати важливі документи, вирушати у поїздки. Не виключено, що відкриються нові можливості у фінансовій сфері.

Терези

День хороший для спілкування, збору інформації, відряджень та торгівлі. Усі починання матимуть успішне продовження, день вимагатиме енерговитрат, але все окупиться з лишком. Відвідайте перукарню та косметолога.

Скорпіон

Вдалий час для самореалізації, для ділових знайомств. Є можливість використовувати зв'язки для отримання фінансової підтримки або зміцнення службового становища. Можна отримати багато корисної інформації.

Стрілець

Прекрасний день для того, щоб виявити усі свої таланти, особливо творчі здібності. Сміливіше йдіть на контакт, завдяки новим знайомствам ви зможете змінити своє життя. Можливо саме сьогодні ви зустрінете свою долю.

Козеріг

Чудовий день для нових знайомств, зустрічей із друзями, презентацій. Можливі приємні несподіванки, сюрпризи та подарунки. Ви будете особливо привабливі та магнетичні для протилежної статі. Користуйтеся нагодою.

Водолій

Не пропустіть можливість продемонструвати оточуючим свої таланти та неповторний стиль. Сьогодні ви привабливі, як ніколи. Вечір відмінно підходить для виходу у світ.

Риби

Шукайте можливість завжди бути у центрі подій, проявляйте ініціативу. Важливо бути чесними — як перед людьми, і перед собою. Будь-який обман незабаром розкриється.

Раніше астролог Тамара Глоба називала чотири знаки зодіаку, які мають шанс розбагатіти до кінця вересня.

Фото Pixabay

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