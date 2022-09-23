Ексфутболіста збірної України звільнено після десяти днів роботи в європейському клубі

43-річний Максим Калініченко, який 12 вересня став головним тренером естонської «Левадії», недовго протримався на новому місці роботи.

Керівництво клубу ухвалило рішення розлучитися з ексфутболістом збірної України (47 матчів, 7 голів за «жовто-синіх») після поразки в дебютному поєдинку спеціаліста на своїй посаді, домашньому з «Курессааре» (2:3).

Відеоогляд матчу «Левадія» — «Курессааре» (2:3)

«Рішення було прийняте після розмови з футболістами та тренерами — сторони зробили висновок, що в нинішніх умовах команді буде важко досягти поставлених цілей», — сказав президент «Левадії» Віктор Левада в коментарі офіційному сайту клубу.

Зазначимо, що «Левадія» поки що є чинним чемпіоном Естонії. За сім турів до фінішу (чемпіонат країни проводиться за системою «весна-осінь») команда з Таллінна відстає від лідера, «Флори», на 13 очок, при цьому випереджає «Нимме Калью», що йде третім, також на 13 пунктів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Максим Калініченко виїхав із Росії після початку війни.

Фото ФК «Левадія»

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