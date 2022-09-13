Ексфутболіст збірної України Максим Калиниченко став головним тренером чемпіона європейської країни

Колишнього футболіста «Дніпра», московського «Спартака» та збірної України Максима Калиниченка, який порвав з росією після вторгнення військ агресора до нашої країни, призначений головним тренером 10-разового чемпіона Естонії «Левадії», повідомляє офіційний сайт клубу з Таллінна. 43-річний фахівець підписав контракт до кінця 2023 року з можливістю пролонгації угоди ще на два роки.

Максим Калиниченко та президент ФК «Левадія» Віктор Левада

На посаді наставника «Левадії» Калиниченко змінив 32-річного серба Івана Стойковича, під керівництвом якого команда практично втратила шанси відстояти титул чемпіона Естонії, відстаючи за 8 турів до фінішу від лідера «Флори» на 10 очок.

«Я працював помічником тренера в Україні, Латвії та росії, — цитує Максима Калиниченка офіційний сайт ФК «Левадія». — Крім того, як гравець, я бачив почерк кількох різних тренерів. Коли «Левадія» зв'язалася зі мною, я відчув, що це дуже хороша можливість перевірити себе головним тренером.

Я переглянув багато ігор «Левадії», і я маю картину, яку я хочу бачити в команді в майбутньому. Зрозуміло, що у футболі головне — результат, але водночас хочу грати в стилі, який був би привабливим і для глядачів".

Нагадаємо, що Максим Калиниченко, який виріс у Харкові, а ще зачепив росіян висловлюванням про сало і борщ, провів у складі збірної України 47 матчів і забив сім м'ячів, дійшовши з командою Олега Блохіна до чвертьфіналу ЧС-2006. У футболці «Спартака» півзахисник, котрий також грав за «Дніпро» та «Таврію», став дворазовим чемпіоном росії та володарем Кубка країни (32 голи та 32 результативні передачі у 196 поєдинках за «червоно-білих»). На тренерській ниві Калиниченко працював асистентом наставника у латвійській «Ризі», російській «Родінє» та житомирському «Поліссі». Разом з дружиною Тетяною Максим виховує двох доньок — Олександру та Марію.

У складі збірної України Максим Калиниченко провів 47 поєдинків та забив сім м'ячів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Максим Калиниченко розповів, як захоплювали Крим.

Фото ФК «Левадія», ФФУ

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