Популярний канадський актор отримав довічний термін за вбивство матері

У середу, 21 вересня, суд у Ванкувері засудив до довічного ув'язнення популярного канадського актора Раяна Грентхема. Зірка серіалів «Рівердейл» та «Надприродне» визнав себе винним у вбивстві рідної матері. Крім того, 24-річний Раян розповів про те, що мав намір вчинити замах на прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо .

У ході судового процесу стали відомі шокуючі подробиці злочину, який Ґрентхем скоїв у березні 2020 року.

Раян розповів, що його мати, 64-річна Барбара Уейт, грала на піаніно в їхньому будинку в місті Скваміш, Британська Колумбія, коли він підійшов до неї ззаду і холоднокровно вистрілив із пістолета в потилицю. «Мама померла за кілька миттєвостей. Цього часу вистачило, щоб вона зрозуміла, хто її застрелив», — додав Раян.

Це сталося 31 березня 2020 року. Вбивши матір, актор записав зізнання на відеокамеру та зняв труп Барбари. Потім випив пива, закурив травку та почав змішувати коктейлі Молотова, керуючись відеороликами з інтернету. Він увімкнув на телевізорі Netflix і дивився якісь серіали. Увечері Раян накрив труп простирадлом і пішов спати.

Вранці він поклав на піаніно свіжі троянди, які зрізав у саду. Навколо тіла матері поставив свічки та запалив їх, а сам сів у машину та поїхав. Грентхем взяв із собою три одиниці вогнепальної зброї, запас патронів до них, 12 коктейлів Молотова та спорядження для походів.

Раян попрямував у бік Оттави. Він знайшов на карті адресу, де мешкає Джастін Трюдо. Актор не приховував, що мав намір вбити прем'єр-міністра. Однак коли він проїхав кілька годин, у нього з'явилася інша ідея. Грентхем вирішив зробити масове вбивство або на мосту Лайонс-Гейт у Ванкувері, або в університеті Симона Фрейзера.

На щастя, у результаті Раян передумав. Він під'їхав до поліцейської дільниці у Ванкувері та заявив про те, що скоїв вбивство.

На судовому процесі було встановлено, що протягом кількох місяців, які передували злочину, Ґрентхем перебував у депресії. Він постійно курив марихуану і дивився відео жорстоких вбивств у даркнеті.

Суд ухвалив, що актор зможе подати прохання про пом'якшення вироку не раніше, ніж через 14 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що відомого американського співака R. Kelly (справжнє ім'я Роберт Сільвестр Келлі) засудили до 30 років ув'язнення за цілу серію сексуальних злочинів, які він чинив систематично протягом тривалого періоду.

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