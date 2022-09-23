Королівська змова: принц Ендрю намагався завадити Чарльзу стати королем

У Великій Британії готується до виходу біографія дружини короля Чарльза III «Камілла, герцогиня Корнуолльська: від ізгоя до королеви-консорту». Її написала Анджела Левін, яка ознайомилася з Каміллою у 2015 році і з того часу збирала матеріал для майбутньої книги, розмовляючи з друзями герцогині, з людьми, які тривалий час служили членам британської королівської родини.

Левін стверджує, що принц Ендрю протягом досить тривалого періоду намагався перешкодити своєму старшому братові Чарльзу зайняти трон. Як відомо, Єлизавета II зі всіх своїх дітей (Чарльз, Анна, Ендрю та Едвард) найбільше вподобала Ендрю. І він цим часто скористався. Королева пестила його.

Ендрю недолюблює Чарльза з дитинства. І ненавидить Каміллу. Герцог Йоркський завжди був упевнений у тому, що зв'язок Чарльза із заміжньою жінкою кидає тінь на репутацію всієї королівської родини.

Коли старший син Єлизавети одружився з Діаною Спенсер, Ендрю швидко порозумівся з нею. До того ж Діана познайомила його із Сарою Фергюсон. Ендрю закохався в подругу невістки і одружився з нею. Сара народила йому двох доньок. Якийсь час дві родини товаришували. Їх стали називати «чудовою четвіркою».

Але Чарльз продовжував підтримувати любовний зв'язок із Каміллою. Глибока ворожість до цієї жінки стала тим почуттям, яке поєднувало Діану та Ендрю. Навіть після того, як у 1992 році герцог Йоркський розлучився з дружиною, а Діана — з Чарльзом (розлучення обидві пари офіційно оформили через чотири роки), ця ворожість продовжувала зближувати їх.

Діана та Ендрю вирішили, що зможуть перешкодити Чарльзу стати королем. Герцог Йоркський став переконувати Єлизавету в тому, що корона має перейти до принца Вільяма — минаючи Чарльза. Якщо це раптом станеться, коли Вільям ще не досягне повноліття, то Ендрю може стати регентом.

Як стверджує Анджела Левін, це був рідкісний випадок, коли герцог Йорський не отримав від Її величності того, чого хотів. Чималу роль у провалі цього плану відіграв чоловік Єлизавети принц Філіп.

І ось тепер, через багато років, Чарльз став королем, Камілла здобула титул королеви-консорту, а Ендрю через гучний сексуальний скандал позбувся всіх своїх військових титулів і можливості виконувати обов'язки члена королівської родини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що дружина принца Чарльза Камілла в інтерв'ю розкрила секрет їхнього успішного шлюбу.

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